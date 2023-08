Belle affluence au Micro Festival de Liège malgré la météo maussade

"Cette édition est très positive, il y a eu plein de monde, une bonne ambiance, c'était l'occasion de faire de belles découvertes, même si le dimanche était davantage pluvieux", commente Jean-François Jaspers, le directeur du Micro Festival.

L'événement a affiché sold out vendredi et samedi, atteignant la jauge limite des 2.500 visiteurs sur le site. "Ce dimanche, alors que c'est une journée difficile, nous nous situons aux alentours des 2.000 personnes, ce qui est dans nos habitudes. En termes de climat, c'est pourtant la pire journée que l'on ait connue dans l'histoire du Micro Festival et le public reste présent", ajoute le programmateur Yannick Grégoire.

Au total, une quarantaine d'artistes ont pu se produire durant les trois jours de la manifestation sur deux scènes couvertes nommées Circus et Oasis 3000. La mauvaise météo n'a posé que peu de difficultés: "C'est ça l'avantage de notre événement, il ne draine pas trop de monde et nous avons des espaces couverts", explique encore Jean-François Jaspers. Lalalar compte parmi les grands moments de cette treizième édition: le groupe turc a en effet rempli la scène de l'Oasis samedi soir.Malgré ce succès répété d'année en année, il n'est pas question pour le moment que le festival s'agrandisse davantage, le but étant qu'il reste à taille humaine et permette l'échange avec le public: "En termes de taille, il ne peut pas grandir mais il évolue. Maintenant, il se déroule sur trois jours et la première année, il y avait huit groupes", conclut Yannick Grégoire.