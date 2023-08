Le Micro Festival, un festival résolument micro

Des produits locaux, aux partenariats avec des brasseries liégeoises, en passant par des toilettes sèches et un éclairage entièrement au LED, autant dire que ce "micro" festival n'a de micro que sa taille. En effet, l'engagement de son équipe organisatrice est plutôt bien assumé, et jusqu'au bout. Un festival humain à taille humaine en clair. Ici, on ne rêve pas démesurément, on aime ce qui est cosy.

Et le sens de la fête, c'est tout le but de cet événement, qui se tient du 4 au 6 août, dans le quartier Saint-Léonard, à Liège. Avec plus de 45 artistes, qui se partageront les scènes pendant trois jours, il y a de quoi plaire et, surtout, de quoi découvrir de nouveaux styles, souvent loin des sons commerciaux qui inondent les radios.

En plus des nombreux concerts, on retrouve aussi des expositions et, pour bien commencer le dimanche, "en douceur", un grand tournoi international de chaises musicales. Enfant ou adulte, musclé ou plutôt furtif, l'arène sera ouverte à tous, dès midi, avec un DJ déjanté et, à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur.

Si le samedi est sold out, il reste des places pour le vendredi et le dimanche, au prix de 32 et 28 euros. L'événement de l'année à ne pas rater dans le quartier Saint-Léonard : "musiques, découvertes, convivialité, durabilité, circuit-court et respect d'autrui", à Liège, tout le monde s'aime. Alors "peace love and fun" pour ce week-end qui, on l'espère, ne sera pas inondé de pluie.