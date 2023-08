Tram: prolongation de la fermeture du Pont Atlas jusqu’à la fin du mois d’octobre

Pour rappel, le pont Atlas reste accessible pour les piétons et les cyclistes. Des déviations restent bien sûr en application pour les automobilistes : en venant de Liège-centre via le pont Kennedy ou le pont des Arches. En venant du quartier Saint-Léonard via le pont Maghin et le pont de Bressoux. En venant de Coronmeuse via le pont Marexhe et le pont Barrage de Monsin.

À l’issue de ce chantier, le pont sera rouvert complètement, en double sens, pour tous les usagers.