Météo en Belgique ce mercredi: alerte jaune aux orages sur tout le pays, les rafales de vent pourront dépasser les 70 km/h localement

On fait le point sur les prévisions météo de l'IRM en Belgique pour ce mercredi 2 août 2023. Une alerte jaune aux orages a été lancée sur tout le territoire de la Belgique et on attend des averses, du vent et de la grêle.