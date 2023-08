La fermeture de la liaison E25-E40/A602 sera nécessaire en ce mois d’août, dans le cadre de la réhabilitation du tunnel de Cointe. Durant sept nuits, dans les deux sens de la circulation, la liaison sera fermée au trafic entre l’échangeur 38 Grosses-Battes/Angleur/Belle-Ile et l’échangeur 35 Avroy/Laveu.

Les opérations consisteront principalement à travailler dans les galeries d’air vicié du tunnel de Cointe, ce qui nécessite l’interruption du trafic dans les deux sens de circulation. Cette fermeture de la liaison sera mise à profit pour réaliser d’autres interventions dans les autres tunnels.

Pendant ces nuits, la liaison sera coupée à la circulation de 21h45 à 6h : du jeudi 3 août au vendredi 4 août, du lundi 7 août au mardi 8 août, du mardi 8 août au mercredi 9 août, du mercredi 9 août au jeudi 10 août, du jeudi 10 août au vendredi 11 août, du mercredi 16 août au jeudi 17 août, et du jeudi 17 août au vendredi 18 août.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604 et via les itinéraires S1 et S20.