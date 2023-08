Liège : le tourisme au secours des soldes

Selon toutes vraisemblances, les soldes d’été ont apporté leur lot de satisfactions, notamment grâce à la fréquentation touristique de la Cité ardente en cette période estivale.

Météo favorable… un temps

Mi-juillet, l’ASBL Le Commerce Liégeois tirait déjà un premier bilan positif de la première quinzaine des soldes à Liège. “En effet dans l’ensemble, les commerçants expriment une satisfaction globale malgré quelques déceptions”, indiquait le président de l’ASBL Jean-Luc Vasseur, lui-même propriétaire de la Taverne danoise, située place Cathédrale.

Soldes d'été, centre-ville de Liège. ©Élodie Timmermans

Durant cette première quinzaine, deux facteurs ont marqué positivement les soldes… Le calendrier scolaire modifié a tout d’abord eu un impact sur l’affluence début juillet, avec une première semaine “marquée par un pic d’activités pour certains commerces” ; l’autre point positif émanait des conditions météorologiques favorables ayant incité les consommateurs “à sortir et à profiter des offres attractives”.

Ce n’est toutefois pas un secret, la seconde moitié du mois de juillet fut (beaucoup) plus humide sous nos latitudes, raison pour laquelle le pire était à craindre. Un frein de plus s’ajoutant a l’accessibilité compliquée du centre-ville (chantier du tram), à la concurrence du commerce en ligne et à la conjoncture économique défavorable. Fort heureusement toutefois, le bilan global resterait satisfaisant, principalement grâce à une fréquentation touristique de la Cité ardente, en recrudescence ces dernières années.

”Nous constatons en effet une dynamique semblable à celle de mi-juillet”, confirmait ce lundi Jean-Luc Vasseur, au sortir d’une réunion de débriefing, “même si la météo a été plus maussade, le flux de personnes à Liège est resté globalement important. Ce qui est notamment dû au tourisme qui équilibre le fait que de nombreux Liégeois désertent le centre”. La terrasse de la Taverne danoise, indicateur vivant de la place Cathédrale, en fut la preuve…

”Bien sûr, on constate toujours un avant et un après covid, ce n’est pas la même chose mais l’espoir est aussi qu’il y ait une adaptation du petit commerce à l’avenir”, poursuit Jean-Luc Vasseur, qui épingle plus précisément la rude concurrence du commerce en ligne.

Soldes d’été : point de catastrophe dès lors pour les 1.200 commerces du centre-ville de Liège (plus de 5.000 pour l’ensemble du territoire) mais un avenir qui dépendra aussi… des Liégeois insiste enfin le président : “Le premier client du commerce liégeois doit être le Liégeois. Il ne doit en effet pas oublier que l’économie liégeoise fait partie du patrimoine de la ville”.