Une sculpture monumentale d’Anis Dargaa trône devant le Van der Valk Congrès Hotel Liège

D’une hauteur de 3 m, sur un socle de 2 m, l’œuvre rouge vif de l’artiste peintre et sculpteur liégeois Anis Dargaa trône fièrement à 5 mètres de hauteur sur le rond-point du Van der Valk Congrès. Avec sa couleur rouge tapante, elle attire le regard et ajoute la touche contemporaine et créative qui manquait encore à l’hôtel. “On était à la recherche d’une statue de grande taille qui marque l’entrée de l’hôtel. On voulait une œuvre d’un artiste local, conséquente, et une couleur flash”, explique Marco Wohrmann, directeur général des hôtels Van der Valk de la province de Liège. Il y a un an, lors d’un événement, il croise l’artiste de renommée internationale Anis Dargaa qu’il connaît bien. Au départ d’un modèle de quelques centimètres, il lui commande une reproduction monumentale de son œuvre phare l’Eléphantasme, un corps de femme fusionné à la tête d’un éléphant. Un thème que l'artiste travaille depuis 34 ans et qu’il décline en tous objets et formats.