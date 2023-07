Maria tuée, démembrée et jetée dans le canal Albert : son fils est passé aux aveux !

Une partie du corps de la septuagénaire, ses quatre membres, a été retrouvée, mercredi, dans un frigo flottant sur les eaux du Canal Albert à Oupeye alors que les policiers ont retrouvé son tronc et sa tête dans un conteneur à puce qui lui, se trouvait encore en Meuse à hauteur de Wandre. Selon toute probabilité, les deux contenants auraient été jetés en amont, au même moment, l’un se déplaçant plus vite que l’autre.

+ LIRE | Bras et jambes humains retrouvés dans un frigo flottant sur le Canal Albert : un suspect interpellé aurait assassiné sa maman

Au moment de la découverte du frigo, les policiers ont pensé avoir un dossier compliqué sur les bras. Il n’en a rien été puisque le lendemain de cette découverte, un témoignage pour le moins interpellant est revenu à leurs oreilles. Un homme, certes imbibé d’alcool avait téléphoné à la police pour dire qu’un de ses amis avait reçu les confidences d’une tierce personne qui avait affirmé avoir tué sa maman, avant de la démembrer ! Si le témoignage n’avait pas été pris fort au sérieux, il a évidemment retrouvé du crédit au moment de la découverte. Puis, lorsque les policiers ont scruté la Meuse et retrouvé le conteneur avec le reste du corps de Maria, la puce du conteneur a permis d’identifier son propriétaire, un homme habitant Jemeppe et voisin de Maria.

Si l’homme a été mis hors de cause, la mort même de Maria n’était pas établie. C’est que des voisins avaient pour certitude que Maria était en fait en vacances. “On nous a dit qu’elle était partie au Cameroun avec une amie. On ne s’est pas inquiété”, raconte ainsi une connaissance de Maria.

Il portait des gros sacs

Interrogée, une voisine a dit la même chose aux policiers. “En plus de cela, personne dans la famille n’avait l’air inquiet”, reprend une autre amie qui demeure non loin de la maison de Maria. “Mais c’est vrai que Maria avait des difficultés avec son fils. Elle me l’avait dit une fois qu’elle avait des problèmes avec Ismaël. Il squattait sa chambre et elle devait aller dormir ailleurs dans la maison. Elle ne voulait plus que cela dure. J’ai même une fois entendu des cris de dispute, mais je ne sais pas avec qui Maria se disputait.”

Une chose est sûre, il y a quelques jours, plusieurs voisins ont vu Ismaël sortir avec de gros sacs, ce qui ne veut pas encore dire qu’ils contenaient le corps de sa défunte maman, ou plus probablement ses affaires, lorsqu’il a décidé de partir en Corée.

Interrogé longuement pas les enquêteurs. Ismaël serait passé aux aveux d'avoir tué et démembré sa maman. Il devrait comparaître dans les prochaines heures devant le juge d’instruction.