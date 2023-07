Herstal : il terrorise sa famille

Mais au lieu de cela, de nombreux conflits opposent Mohammad à ses proches. Des conflits qu’il règle en usant de violence ! En effet, il a fait un prêt pour payer les billets d’avion à sa famille et il souhaite être remboursé. Le problème, c’est que son père qui n’est arrivé qu’il y a deux ans ne parle pas le français et ne bénéficie que du CPAS. L’argent qu’il perçoit lui permet à peine de subvenir aux besoins de son épouse et ses deux autres enfants, toujours mineurs. Il ne parvient donc pas à rendre l’argent que son fils lui a avancé. Une situation qui provoque de vives tensions. Mohammad n’hésite pas à frapper ses proches à la moindre contrariété.

Coups de poing !

Au point que son père a fini par se demander s’il n’avait pas des problèmes psychiatriques. Un expert a rencontré le jeune homme et l’estime responsable de ses actes. Le 10 août 2021, des témoins ont appelé la police après avoir constaté que Mohammad portait des coups de poing à sa mère ! “Elle s’est énervée et a crié”, a indiqué le prévenu. “Elle a commencé à pleurer. Elle a refusé de rentrer et j’ai utilisé la méthode d’Afghanistan. Je lui ai porté des coups de poing pour qu’elle rentre.”

Lors de plusieurs scènes, il a porté des coups à son frère âgé de 14 ans et à son père, au point de lui casser le nez. “J’ai frappé mon père parce qu’il a laissé trop de liberté à ma sœur et ça ne se fait pas chez nous.” En réalité, chacune des disputes avait pour origine ce prêt d’argent. Les voisins ont confirmé la violence de l’intéressé envers ses proches.

Même libéré sous la condition de ne plus entrer en contact avec ses proches, Mohammad s’est rendu sur place et a cassé une porte-fenêtre pour rentrer. Lorsque la police est intervenue, le suspect s’est mis en rébellion. Il a mordu une policière. Il a été mis sous mandat d’arrêt. Me Nathan Mallants, qui assurait la défense des intérêts du détenu, a rappelé que son client avait été envoyé seul en Belgique en 2015, alors qu’il n’avait que 14 ans. Il a dû se débrouiller seul. Il s’est recréé une nouvelle vie avant de voir ses parents débarquer subitement dans sa vie. Il a plaidé une peine de probation autonome ou un sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive.