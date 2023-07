"Nos yeux nous brûlaient, nous ne savions plus respirer" : le témoignage poignant de Charlotte et William, deux Liégeois présents à Rhodes (vidéos)

Alors qu’ils pensaient vivre des vacances reposantes, les Liégeois de 24 ans sont passés à deux doigts de la catastrophe. "Nous étions partis pour des vacances de rêves, mais elles ont viré au cauchemar. En un rien de temps le feu nous a tout pris. Tout a tellement été vite. Nous avons à peine eu le temps de prendre tout ce qu’on avait que l’hôtel était déjà vide, explique Charlotte, toujours sous le coup de l’émotion. Nous ne savions plus respirer et nous ne voyons plus rien avec la fumée. C’était horrible de devoir porter ses valises dans un moment pareil."

Heureusement, l’entraide sur place est importante. "Au niveau organisationnel, tout le monde était perdu. Personne nous a évacué et l’ambiance était très lourde. Chance pour nous, nous avons croisé un chef cuistot avec qui on avait sympathisé la veille. Il nous a dit de courir. Le tunnel privé que nous devons emprunter pour éviter la route était rempli de fumée. Nous ne voyons rien, poursuit Charlotte. Nos yeux nous brûlaient, nous savions de moins en moins respirer. J’entends encore la voix de William me crier dessus pour que j’avance plus vite mais c’était plus fort que moi. C’était tellement difficile, la fumée, les yeux qui brûlent, le manque de souffle."

Arrivé au bord de l’eau, le jeune couple est marqué par la chaleur. "Celle-ci était terrible. Nos bras nous brûlaient, nos jambes, nos yeux, tout. On voyait les flammes qui se rapprochaient de plus en plus. Mon compagnon décide alors de mettre nos valises l’une sur l’autre au bord de l’eau car on a très vite compris qu’on n’allait pas savoir les prendre avec nous, raconte la Liégeoise. Quand le premier bateau de secours est arrivé, c’était le soulagement mais seuls les femmes et les enfants pouvaient d’abord monter. Il était impensable de me séparer de William. Je vois encore des mamans monter avec leurs enfants dans le bateau mais sans les papas. C’était horrible!"

Malgré la tension palpable, les Liégeois tentent de garder leur calme. "Malheureusement, une énorme explosion est survenue derrière nous à côté d’un cabanon. William se lève et demande au responsable de l’hôtel ce qui va nous arriver. Il nous dit qu’on doit attendre qu’on vienne nous chercher mais que le feu n’est pas loin. Qu’à tout moment s’il est trop proche, on doit sauter dans la mer et aller le plus loin possible. On s’est clairement vu mourir", ajoute Charlotte.

Quelques minutes plus tard, un bateau arrive pour les sauver. "Nous avons été évacués sur une plage voisine, non loin du feu mais en sécurité. Le feu était quand même loin de nous, mais il était toujours impossible de respirer. En descendant du bateau, j’entends beaucoup d’enfants pleurer. L’eau manquait et tout le monde avait soif."

Une forte mobilisation

"La population grecque s’est mobilisée et ils se sont chargés de nous déposer à Lindos, à 30 minutes de notre hôtel. Un taxi nous a alors pris dans sa voiture et il nous a emmenés loin de tout ça. Il nous a trouvé un hôtel pour nous mettre à l’abri car les stades étaient déjà remplis. La nuit fut horrible car j’ai sans cesse des images d’horreur qui me trottent dans la tête, ajoute Charlotte. Ce lundi, nous sommes enfin de retour à la maison et nos valises vont bientôt arriver. Pour l’instant, il nous est impossible de regarder nos photos de vacances sans pleurer. On rencontrera une psychologue ce mardi pour essayer d’aller mieux."