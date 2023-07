Liège : La femme enceinte agresse la boulangère !

Donia a été invitée par la caissière du Point chaud de la gare des Guillemins à passer sa commande. Elle l’a injuriée en lui disant qu’elle attende qu’elle fasse son choix. La victime l’a invitée à quitter les lieux. Elle a alors renversé tous les objets qui se trouvaient sur le comptoir. Elle a été filmée par la vidéosurveillance. La caissière a tenté d’intervenir et de l’en empêcher. La furie a continué de plus belle ! Elle a renversé une poubelle et tenté d’arracher les fils électriques de la caisse…

Elle a ensuite porté un coup à la caissière. Une cliente qui se trouvait sur place lors des faits a décrit Donia, enceinte, comme étant une furie. Cette cliente l’a vue griffer sévèrement le visage de la dame. La victime a subi une incapacité de travail de six jours.

Une furie

Lors de son passage devant le tribunal, Donia a estimé qu’elle aurait été traitée de manière impolie. “Ce qui devrait sans doute expliquer son comportement sauvage et la gifle qu’elle admet avoir portée à la victime. Le Tribunal relève qu’elle s’est montrée également grossière avec le policier qui l’avait convoquée en vain, puis appelée pour s’enquérir de son absence.” Elle a invoqué la légitime défense.

Or, elle a “adopté un comportement agressif qui a été filmé”, relève le juge, occasionnant des dégradations légères dans le commerce. “II ne peut être admis que la prévenue se mette dans son tort en adoptant un comportement inadmissible dénotant un manque flagrant de respect d’autrui pour ensuite porter le premier coup en invoquant la légitime défense.”

Une médiation pénale lui a été proposée mais elle l’a refusée, s’estimant non responsable.

“L’agressivité et la violence gratuites sont insupportables”, souligne le tribunal. “La grossièreté également. Dans l’espace public, les citoyens doivent respecter autrui. S’ils n’en sont pas capables, il est nécessaire de mettre en place un suivi thérapeutique efficace ou, au besoin, de ne plus fréquenter les lieux publics. La réaction consécutive de la prévenue à l’égard du policier achève de convaincre le tribunal qu’il est grand temps que la prévenue apprenne le respect dû à chacun.”