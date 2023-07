Liège : Il vole dans les chalets du marché de Noël

Il a réussi à subtiliser 61 euros à un commerçant qui vend de la nourriture et des boissons venues de Grèce. Il a été interpellé et mis en garde. Mais visiblement cela ne l’a pas décidé à ne plus réitérer ce genre de comportements. En effet, à peine vingt jours plus tard, il revenait sur place pour commettre un nouveau larcin !

Multirécidiviste

Cette fois, il a réussi à s’emparer de 130 euros. Il a été surpris par un autre agent de sécurité. Les policiers ont constaté l’effraction sur le chalet et le suspect a été une nouvelle fois filmé par les caméras de vidéosurveillance. En février, il commettait un nouveau vol. Cette fois, le 6 février dernier, il a dérobé 60 euros, des abonnements de bus, un badge TEC, une radio, une clé, des lunettes de soleil et un sac.

Lors de son passage devant le tribunal, le prévenu a avoué les faits mis à sa charge. Pour choisir la peine à appliquer à l’intéressé. Le tribunal a tenu compte de la gravité des faits, mais aussi de leur répétition en deux mois et demi. Le juge a souligné le trouble causé à l’ordre social, le sentiment d’insécurité générale que de tels comportements engendrent dans la population, mais aussi les antécédents du prévenu. Ainsi, il a été condamné en juin et septembre 2022, pour des vols commis en septembre. Il a toutefois déclaré qu’il souhaitait se remettre en ordre au niveau du CPAS et cesser sa consommation de stupéfiants.