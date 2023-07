Liège : il menace de faire une dinguerie sur les policiers

En effet, il a été condamné pour avoir commis des innombrables agressions d’une violence inouïe alors qu’il était accompagné d’autres jeunes dont des mineurs d’âge. En effet, sur les images de vidéosurveillance, les juges ont pu découvrir un jeune homme particulièrement violent, cruel et ensuite fier des faits qu’il venait de commettre. Il utilisait ses poings, ses pieds, mais aussi une ceinture pour violenter les victimes parfois au sol. Déjà lorsqu’il était mineur d’âge, il a eu affaire avec la justice. Cette fois, malgré ses regrets exprimés en larmes à l’audience, il a une nouvelle fois commis toute une série de méfaits. Il n’a pas hésité à s’en prendre notamment à des victimes faibles dont une dame accompagnée de son enfant âgé de 11 ans ! Le 26 juillet 2022, il a tenté d’ouvrir trois véhicules. Le 3 septembre, il a porté des coups à un homme.

Le 24 septembre 2022, il a été contrôlé à la suite d’information aux policiers selon lesquelles un homme “chercherait misère “dans le carré et serait porteur d’un couteau… Lorsqu’il a été contrôlé, il portait bien un couteau à cran d’arrêt dont la lame était déployée dans la poche… “J’ai pris ce couteau juste pour me défendre au cas où… c’est juste pour faire peur au cas où des personnes voudraient me frapper à plusieurs”, a expliqué l’intéressé qui faisait partie d’une bande qui semait la terreur… Le lendemain, comme si son arrestation de la veille n’avait eu aucun effet, il transportait une pince “multitools” munie d’une lame et une ceinture. Un dernier élément qui rappelle ses anciennes habitudes. Il a utilisé cette arme pour menacer une personne.

Le 2 octobre, il a volé une voiture. Le 8 novembre suivant, durant la nuit, il a commis un vol avec violence sur une femme et son enfant de 11 ans ! Malgré ses dénégations, il a été reconnu par les victimes, des témoins et les policiers qui patrouillaient dans le quartier. Il a également été filmé en train de fuir les lieux.

Il menace les policiers du centre-ville

Le 19 novembre 2022, il a déclaré qu’il avait la haine envers les policiers du centre-ville. Il a précisé que si ça continuait comme ça, il allait faire une dinguerie. Il en avait ras le bol de toute la situation et de la pression qu’il avait lorsqu’il allait au centre-ville. Selon ses plaintes, lorsqu’il est saoul et sur la voie publique, les policiers viendraient à chaque fois le contrôler. Ce qui l’énerverait de plus en plus. “À force, je vais descendre dans la rue et faire une dinguerie. Il faut dire à tous ceux-là de se calmer sinon je ferais appel à mon grand frère et je réglerais les comptes moi-même…”

Le tribunal a estimé que ces propos ne peuvent être considérés comme des menaces terroristes, aucune référence n’étant alors faite à un attentat de ce type. Le juge a toutefois estimé que ces propos étaient constitutifs de menaces verbales avec ordre ou sous conditions, la dinguerie évoquée étant incontestablement un fait grave contre les policiers s’ils continuent à le contrôler.