Des archives de l’époque de Napoléon volées à Liège et restituées par la France

Réception avec l’ambassadrice de France

Au fil des traques, les documents s’accumulent au dépôt de Liège. Cela représente une quantité inimaginable d’heures pour les éplucher et les rediriger vers leur collection respective. “Pour trier, il faut mettre en place une équipe pluridisciplinaire”, indique Michel Trigalet, responsable des Archives de l’Etat à Liège. Éplucher ces documents, c’est aussi faire de surprenantes découvertes, comme cette lettre de Louis XIII qui pourrait être adressée au cardinal de Richelieu. Ce document avait été remis aux autorités françaises, via son ambassadrice en Belgique lors d’une réception protocolaire à Liège et qui avait été abondamment relayée dans la presse, jusqu’à un article dans le journal Le Monde.

L'ambassadrice de France en Belgique, Hélène Farnaud-Defromont est venue au dépôt des Archives de Liège. ©Doc

Quelques mois auparavant, ce sont 8 classeurs d’archives d’une valeur de 15 000 € qui avaient été remises à la directrice et directrice ajointe aux Archives départementales de la Marne, venues spécialement à Liège pour récupérer ces biens volés.

En juin 2021, Isabelle Homer et Aurore Sat, respectivement directrice et directrice-ajointe aux Archives départementales de la Marne viennent réceptionner un colis particulier. Les archivistes liégeois remettent à leurs homologues françaises 588 faire-parts de décès de soldats de Napoléon. ©EDA - Arnaud Wéry

”Un document unique”

Ce vendredi 21 juillet, Bernard Wilkin fera le trajet en sens inverse et se rendra aux archives de la Marne. Belgique et France vont à nouveau se partager des archives volées retrouvées. Dans les documents qu’il va remettre aux archivistes français, le Liégeois compte un surprenant carnet d’un soldat napoléonien dans lequel ce dernier avait dessiné d’autres soldats. “Un document unique”, assure Bernard Wilkin qui est une des références belges concernant l’époque napoléonienne.

Un dragon français... avec une fleur à la main. ©Archives générales du Royaume

Des archives volées à Liège et récupérées chez un antiquaire à Paris

La coopération entre la France et la Belgique ne s’arrête pas à ses échanges. “J’avais repéré des archives volées à Liège et qui étaient en vente chez un antiquaire parisien. Je l’ai contacté. Il voulait bien nous restituer les documents mais ne voulait pas payer l’envoi. J’ai fait appel aux confrères des archives de l’Armée française qui ont été les récupérer.” L’écho dans la presse de la restitution de documents à la France a été une caisse de résonance pour le travail des traqueurs d’archives auprès des archivistes français. Bernard Wilkin a ainsi été invité à présenter son travail auprès du service inter-ministériel des archives en France. Là aussi, la chasse aux archives volées est en cours.

Le travail de ces traqueurs ne passe pas inaperçu : des vendeurs, des salles de ventes ou des organisateurs de bourses se montrent plus pointilleux sur ce genre de documents. “Rendre l’objet indésirable cadenasse le marché”, assure l’archiviste liégeois. Il est cependant bien conscient de tout le développement du marché noir et d’une certaine omerta. Ainsi, Bernard Wilkin n’a aucune info sur l’origine des archives retrouvées à Paris : “les réseaux sont comme des toiles d’araignée.”

Des archives déposées anonymement

À chaque fois que des affaires sont relayées dans les médias, c’est autant de mises en garde pour les personnes qui sont en possessions d’archives officielles, avec parfois des conséquences surprenantes, comme en ce début février 2022 où des piles d’archives volées ont été déposées anonymement devant les Archives de Liège.

Un ancêtre de la princesse Diana

Avant de mettre le cap sur l’Hexagone, Bernard Wilkin s’est rendu à l’ambassade britannique à Bruxelles pour y restituer des archives dans lesquelles figurent entre autres des lettres du duc de Wellington, vainqueur de la bataille de Waterloo et de Lord Earl Spencer, un aïeul de la princesse Diana. “Trouver de tels documents qui ont des liens tangibles avec la grande Histoire, cela procure évidemment une certaine émotion. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c’est de pouvoir remettre les documents à leur pays. On donne ainsi une chance aux chercheurs de les exploiter et au grand public de les découvrir.”

Mais qu’évoquent ces auteurs renommés dans ces archives ? “Ils parlent surtout de carrières militaires, de demandes de transferts et de la situation actuelle.” Plus de 200 ans après la bataille, ce genre de documents peut-il apporter des éléments neufs sur des faits historiques ? “Oui, des points de détails sur les mentalités, sur la motivation des militaires et officiers pendant les guerres napoléoniennes notamment.”

Coup de projecteur inattendu

Ces documents volés avaient été retrouvés lors d’une perquisition menée dans une maison située dans le Hainaut il y a déjà quelques années. Bernard Wilkin avait rapidement repéré les archives du duc de Wellington mais faute de savoir à qui s’adresser, il n’avait pas pu envisager une restitution à ce moment-là. Finalement, c’est grâce à l’important battage médiatique qui a suivi la découverte d’ossements sur le champ de bataille de Waterloo que la situation a pu se débloquer. “Dans ce cadre, j’ai noué des contacts avec un membre de l’ambassade britannique.

Que faire si vous avez un doute sur l’origine d’archives en votre possession ?

Une découverte dans le grenier, un héritage… Vous pourriez être en possession de documents volés sans le savoir.

Cette histoire est arrivée à une Hutoise l’année passée. Interpellé suite à notre article “2 500 Liégeois dans les troupes de Napoléon : découvrez si vos ancêtres en faisaient partie”, elle a eu un doute concernant des documents offerts par l’oncle de son mari. Elle a demandé l’expertise (un service gratuit) des archivistes liégeois qui lui ont confirmé que les documents avaient bien été volés. La Hutoise leur a alors cédé l’ensemble des documents, sans risquer de poursuites.

Archives de l’État de Liège : 04 252 03 93