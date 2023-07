Anthony explore les eaux de la Basse-Meuse pour sensibiliser à la pollution

En effet, au fil de ses péripéties, il s’est lancé comme objectif de ne plus seulement observer, mais également de sensibiliser à la pollution environnante. D’abord avec une GoPro sur son casque, et maintenant avec son drone aquatique, baptisé Fifish par ses abonnés. L’engin, qui pèse 5 kg, permet à Anthony d’explorer les fonds marins et les plans d’eau douce.

Pas de petit geste

C’est à la Gravière Brock, à Hermalle, qu’il s’entraîne à manier son sous-marin, relié par un fil de 100 mètres de long, équipé d’un bras robotique en forme de pince, parfait pour attraper les déchets, ainsi que de lunettes de réalité virtuelle qui retransmettent en direct ce que le drone filme. “Fifish a été conçu pour l’entretien des coques de bateau”, explique l’explorateur. “Moi, je l’utilise pour découvrir et pour nettoyer ce qui peut l’être”, s’amuse-t-il.

Anthony peut, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, observer ce que son sous-marin filme. ©MICHEL TONNEAU

Canettes, sacs, mouchoirs, déchets ménagers, il ramasse tout ce qui traîne pour espérer sauver les lieux auxquels il tient tant. “Une fois, je suis allé nettoyer la rivière de mon enfance, dans le bois du Bacsay, à Housse, et je n’exagère pas, j’ai ramassé 300 pailles en plastiques sur 200 mètres”, s’indigne-t-il. “Je pensais que les pailles qui se retrouvaient dans la nature, c’était que dans les pubs, mais ça arrive réellement”, regrette-t-il.

Pour réparer l’impact de l’homme sur la nature, il n’y a pas de petits gestes, et c’est ce qu’essaye de transmettre Anthony, à travers ses vidéos. “Je ne me revendique pas écolo, je veux simplement protéger ce qui doit l’être, explique-t-il. Nous avons de magnifiques sites en Basse-Meuse et, en tant que citoyens, il est de notre devoir de les préserver… pour nous et, surtout, pour les générations futures”.

Anthony a rempli deux sacs de déchets en nettoyant la rivière de son enfance. ©DR

À terme, avec la maîtrise et les agrégations nécessaires, Anthony a l’espoir de pouvoir se rendre en Meuse et nettoyer le fleuve. “J’ai deux kayaks, l’un d’eux me servirait à naviguer, l’autre me permettrait d’acheminer tous les déchets ramassés le long de mon voyage”, annonce-t-il. Une initiative qui, s’il peut la mener jusqu’au bout, permettra aux Liégeois de “vraiment se rendre compte de leur impact sur cette terre et de l’importance d’agir pour l’atténuer”.

Un lieu à préserver à tout prix

Évidemment, Fifish sert aussi à observer les espèces qui se cachent sous l’eau. Brochets, écrevisses, et même méduses d’eau douce, “il y a des créatures dont on ne soupçonne même pas la présence dans notre commune”, s’exclame Anthony. “À la Gravière et aux étangs de la Julienne, il y a des dizaines de tortues, on dit même qu’il y aurait une tortue alligator”, ajoute-t-il.

Une faune et une flore que Jean Hebrans, gestionnaire de la Gravière, s’est juré de protéger à tout prix. Pour respecter son engagement, il a d’ailleurs créé, avec trois amis, une ASBL de pêche qui régule les prises et pratique la règle du “no kill”, qui oblige les pêcheurs à remettre les poissons à l’eau. Chaque dimanche, les membres de l’ASBL viennent d’adonner à leur hobby, parfois devenu une passion, et passent du bon temps sur les berges de la Gravière.

Une Gravière sécurisée et réglementée mais souvent victime d’incivilités des promeneurs. “Il est interdit d’y allumer un feu et pourtant, tous les week-ends, on retrouve des traces de barbecues sauvages”, déplore Jean. Une interdiction pour la sécurité des promeneurs et des voisins du site qui, malgré les réprimandes de la police, ne fait pas toujours son effet.

C’est pourquoi, pour aider les ouvriers de la commune, qui viennent nettoyer le site une fois par semaine, Jean et les pêcheurs nettoient les berges dès qu’ils le peuvent. Ils vous invitent d’ailleurs le premier week-end de septembre à vous joindre à eux pour un nettoyage géant !