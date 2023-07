Nouveau à Liège : le leader mondial du bubble tea s’est installé au coeur de la Médiacité

©NonanteCinq

C’est en 1996, à Taïwan, que débute l’histoire de Gong cha : Wu, le fondateur de la marque, y ouvre un premier magasin de thé. Rapidement, l’enseigne fait parler et acquiert une solide réputation dans la région. Chaque jour, les clients font la file jusque sur le trottoir pour goûter à ces savoureux thés dont tout le monde parle. Wu décide de saisir cette opportunité et perfectionne ses recettes afin de garantir le même standard de qualité… dans chaque enseigne qu’il projette d’ouvrir ! Hong Kong, les Philippines, la Corée du Sud, d’abord : en à peine deux ans, Gong cha passe d’une petite boutique à 250 enseignes à travers toute l’Asie… et une demande toujours plus grandissante.

La marque s’exporte alors en Australie, aux États-Unis, au Mexique, au Canada, et puis en Angleterre, jusqu’à devenir la marque de thé à la croissance la plus rapide du monde. Aujourd’hui, elle propose des boissons de qualité dans plus de 2.000 magasins, à travers plus de 20 pays. Des chiffres vertigineux et de bon augure pour les développements futurs, notamment partout en Belgique.