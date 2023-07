Annulation aux Ardentes : un impact de 8 millions

Le départ des derniers festivaliers ne solde évidemment cette édition 2023 tant les questions restent nombreuses. Au niveau financier d’abord où les organisateurs parent au plus pressé pour répondre aux questions légitimes des festivaliers. “Je les comprends, c’est normal”, reconnaît ainsi Gaëtan Servais un des organisateurs du Festival urbain. “Mais nous travaillons en mode “situation de crise” et nous leur demandons quelques jours de patience.”

Il est toutefois établi que les personnes qui ont de l’argent sur leurs bracelets “Cashless” peuvent déjà entamer de démarches de remboursement sur le site Internet des Ardentes. Les festivaliers qui ont acheté un billet uniquement pour le dimanche devraient également être remboursés. Le reste est par contre encore un peu flou.

”Nous avons fait un premier bilan et la fermeture de dimanche a un impact financier de minimum 8 millions. Maintenant, il faut voir avec notre assurance. Pour nous, la fermeture est un cas de force majeure parce qu’elle nous a été imposée par l’autorité communale. Des gens ont pris leurs responsabilités et croyez-moi, ce n’était pas facile. Il n’est d’ailleurs pas question de leur reprocher quoi que ce soit. Maintenant, nous prenons chaque année une assurance qui nous coûte d’ailleurs fort cher, et ce cas de figure est prévu dans notre contrat. Des contacts sont en cours avec notre assureur et nous allons voir ce que cela va donner.”

Encore plus fort en 2024

En clair, si l’assurance, par une subtilité quelconque, ne remboursait pas, les finances du Festival ne s’en relèveraient pas. “Dans ce cas de figure, qui je l’espère ne se produira pas, nous rembourserons les festivaliers et nous serons en faillite le lendemain !”

On n’en est pas encore (pas du tout) là et les organisateurs se montrent confiants pour l’avenir. “Ne vous inquiétez pas, l’affiche des Ardentes 2024 sera encore plus forte que celle de cette année.”

Quant à savoir si les stars prévues dimanche reviendront très vite à Liège, c’est le mystère. “C’est ce qu’elles nous ont dit lorsque nous leur avons annoncé l’annulation. Maintenant, il faudra voir si elles sont disponibles et si elles rentrent dans la programmation que nous imaginons pour l’an prochain.”