Alerte aux orages à Liège, les Ardentes annulées, le marché de la Batte fermé plus tôt et le village Gaulois n'ouvre pas

Outre le festival Les Ardentes qui doit annuler sa journée de dimanche et dont le camping est en cours d'évacuation, "en raison des prévisions IRM (pluie, grêlons, vents importants) et après analyse de risque par les différentes disciplines, le comité de coordination réuni à l’Hôtel de Police sous la présidence de Monsieur le Bourgmestre de Liège, le marché de La Batte fermera à 13h, le Village Gaulois n’ouvrira pas aujourd’hui, les parcs et cimetières resteront fermés."