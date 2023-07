Chaudfontaine : rénovation de la Maison Sauveur suite aux inondations

Témoin muet des injustices infligées à Simon Sauveur, sa vieille maison dresse aujourd’hui encore sa silhouette trapue au pied de la colline. Véritable demeure du XVIIe siècle, elle a été construite dans le Parc des sources actuel et accueillait une exposition permanente sur “L’Histoire de Chaudfontaine, ville thermale” avant qu’elle ne soit sinistrée. Pour rappel, le conseil communal votait en avril dernier le lancement du marché pour rénover la bâtisse endommagée par les inondations de juillet 2021. Les travaux comprennent la remise en l’état de tout le rez-de-chaussée tel qu’il était avant les inondations (murs, sols, plafonds, électricité, chauffage, WC…), et prévoient de rendre la cage d’escalier résistante au feu. Les travaux doivent être réalisés dans les plus brefs délais, “chaque instant de perdu nuit à l’intérêt général”, estime la commune.