14 juillet : Liège sera une nouvelle fois la ville “la plus française hors de France”

20 minutes, 12.000 explosions

C’est LE moment clé que des milliers de Liégeois et Français de Liège attendent : le feu d’artifice. Véritable point d’orgue de ce 14 juillet, jour fête nationale française, le feu d’artifice sera une nouvelle fois tiré depuis les bords de Meuse mais, changement cette année, en raison des travaux réalisés sur la dalle du Palais des Congrès, la fête populaire migrera de l’autre côté de la Meuse, entre le boulevard Frère Orban et le Ravel… non loin de la Belle Liégeoise. Un lieu depuis lequel il sera donc toujours possible d’observer le feu pris en charge par T&T Fireworks. Comme chaque année, on attend plus de 35.000 personnes pour observer ce spectacle impressionnant.

”Le choix observé est celui d’un feu continu, tiré en l’air de façon soutenue”, détaille Alain Laroche, “ce qui fait souvent dire au public qu’il s’agit du plus beau de la région car on a l’impression qu’il y a plusieurs bouquets finaux”. Durant 20 minutes intenses, on annonce de 10.000 à 12.000 explosions.

Un feu aux couleurs de la France en introduction. ©M.B.

Fête populaire

Mais le 14 juillet à Liège, ce n’est bien sûr pas “que” ce coup d’éclat dans le ciel. “L’objectif principal c’est en effet de rassembler les Français de Liège et les Liégeois qui ont pour devise ces mêmes notions de liberté, d’égalité et de fraternité”, indique encore Alain Laroche ; des valeurs qui se traduiront notamment par le fait que l’ASBL Amitiés françaises distribuera à d’autres associations partenaires les bénéfices de l’événement.

Au programme de cette journée de fête, la partie protocolaire tout d’abord avec la venue d’un représentant du ministère des Armées françaises pour le dépôt de fleurs au cimetière de Robermont (10 h) mais aussi pour la cérémonie au Monument national de la Résistance, boulevard d’Avroy (12 h).

Sans oublier la fête populaire, entièrement gratuite. Ouverture des foodtrucks et du bar dès 17 h, spectacle de marionnettes du Théâtre à Denis à 17 h 30, repas à la maison consulaire (Bovaria) du parc de la Boverie (il est encore possible de réserver) et le grand bal populaire… avec bar à Champagne. De quoi célébrer dignement cette union franco-liégeoise scellée à tout jamais ce 24 juillet 1919, lorsque Liège reçu la légion d’honneur française pour avoir retenu les forces allemandes en 1914, permettant ainsi aux alliés de se réorganiser derrière la ligne de front.