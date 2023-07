Vers un Festival Off Les Ardentes ?

Lors du dernier conseil communal liégeois, l’élue Vert Ardent a en effet proposé à la Ville de Liège d’organiser un Festival Off en marge des Ardentes. Une question “d’équité culturelle” pourrait-on écrire…

Répartir les subsides

”Nous avons toujours eu comme préoccupation importante, chez Vert Ardent, de garantir que la politique culturelle profite au plus grand nombre d’opérateurs et qu’elle touche une large couche de population”, indique Elena Chane-Alune qui insistait dès lors lundi soir sur “la nécessité d’une répartition plus équitable des subsides entre les grands opérateurs et les petites structures culturelles”. On comprend que le subside important alloué au festival des Ardentes et qui fait régulièrement grincer des dents, est ici une nouvelle fois remis en question même s’il fut récemment revu à la baisse. La proposition de Vert Ardent est donc claire : créer un Festival Off Les Ardentes… En effet, “à l’occasion des Ardentes, dont la dimension internationale est clairement revendiquée par les organisateurs, Vert Ardent voit une opportunité touristique que la ville de Liège devrait saisir davantage. S’inspirant des festivals Off des grandes métropoles espagnoles ou françaises, nous proposons ce festival Off. Cette initiative a pour but de dynamiser la scène culturelle locale et d’offrir une expérience artistique diversifiée et immersive aux festivaliers”, précise la conseillère qui cite en exemple “le festival Off du Sonar à Barcelone, celui des Bars en Transe en marge du festival des Trans musicales de Rennes ou plus proche de nous du Franc’Off en marge du festival des Francofolies de Spa”.

Pour rappel le principe d’un festival Off est donc de créer un événement culturel parallèle, permettant aux artistes émergents et alternatifs d’occuper l’espace urbain, en créant des scènes ouvertes en marge de l’événement officiel. “Les lieux de représentation peuvent être dispersés dans toute la ville, créant ainsi une véritable effervescence culturelle”, insiste Elena Chane Alune qui voit l’opportunité de créer ici “une expérience artistique dynamique, diversifiée et immersive, qui réinvente la ville comme un véritable terrain de jeu culturel”. L’idée s’articulerait autour de “warm-up” en journée, au centre-ville, autour des cafés et des terrasses, ainsi que des soirées post-festival après la clôture des concerts à 1h du matin à Rocourt. Une manière bien sûr de participer à l’attractivité de la ville. Vert Ardent souligne que si des subventions doivent être allouées, elles devraient bénéficier non seulement aux Ardentes, mais aussi à d’autres opérateurs culturels qui participeraient à l’organisation du Festival Off.

À l’étude

De son côté, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer n’a pas manqué de souligner les difficultés d’organiser un tel événement parallèle, d’autant que les Ardentes attirent du monde… qui ne serait pas localisé au centre-ville. Quid des déplacements ? Et quid de la sécurité ? Mais d’indiquer cependant qu’il n’était pas contraire au principe qui pourrait donc être mis à l’étude… dont acte.