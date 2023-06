“Air cocaïne” : acquittements plaidés, jusqu'à 13 ans de prison ferme requis

Des tonnes de matière ont transité

Pour rappel, les suspects dans le dossier “Air cocaïne” sont soupçonnés de s’être fait livrer la cocaïne par tonnes dans des avions en provenance d’Amérique du Sud via l’aéroport de Bierset à Liège grâce à des complicités dans une société de transport. Le trafic de cargaison de plusieurs tonnes de cocaïne qui ont transité par l’aéroport aurait débuté dès janvier 2020 jusqu’au 15 décembre 2021, où un colis de 70 pains de cocaïne en provenance du Mexique a saisi par la police. Les suspects étaient déjà sur écoute depuis de nombreux mois lorsque l’opération a été réalisée.

Des vidéos ont également été tournées. Mais tous les prévenus ont nié les faits mis à leur charge. Les employés de Swissport ont expliqué qu’elles ont bien transporté des cartons, mais qu’elles en ignoraient totalement le contenu.

Jugement très rapide !

Le 24 décembre 2021, la police a réalisé des perquisitions et les arrestations. Chacun des avocats a plaidé l’irrecevabilité des poursuites en estimant que les enquêteurs avaient bafoué la présomption d’innocence et qu’ils avaient travaillé uniquement à charge. Les avocats des employés de Swissport, dont Me Gilles Detournay ont plaidé des acquittements. Me Detournay a également plaidé la suspension du prononcé, la peine de travail ou le sursis pour son client. Ce volumineux jugement devrait déjà être rendu par le tribunal au début du mois de juillet !