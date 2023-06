Plusieurs centaines de médecins généralistes en colère investissent l’esplanade des Guillemins

”Médecins fatigués, patients en danger”, “notre combat, votre santé”, Médecins reposés, patients soignés”, “Médecins sous pression, gare à l’extinction”… Les slogans ne manquaient pas ce mercredi dans les rangs des généralistes venus expliquer au grand public le danger qui pèse sur cette profession en pénurie. On le sait en effet, face à la diminution du nombre de médecins généralistes, les gardes prévues durant la nuit et les week-ends s’avèrent de plus en plus nécessaires, surtout dans certaines régions rurales. Néanmoins, un événement survenu dans la foulée de la crise sanitaire met aujourd’hui à mal cet équilibre fragile…

Un tri vital

”Depuis plusieurs années, nous fonctionnons avec le système de tri du 1733, numéro unique de la première ligne de soins”, explique le docteur Marie Ève Janssen, porte-parole du mouvement des généralistes liégeois. “C’est un système du SPF intérieur qui permet d’assurer un tri des appels et qui transfère les demandes. Cela rend les gardes plus efficientes par rapport aux besoins de la patientèle”. Lors de la crise sanitaire toutefois, face à l’explosion des requêtes, le système de tri avait temporairement été supprimé pour diriger le patient directement (par téléphone) vers son médecin. “Et ce système de tri n’a en fait jamais été remis en place. Puis en novembre 2022, le ministre de la Santé a annoncé que ce tri ne serait tout simplement pas remis en place”. Pour des raisons d’effectifs notamment, de budget… Le nerf de la guerre.

”Le problème c’est donc l’absence de tri… Du coup, pour tout et pour rien, un médecin va devoir de déplacer en pleine nuit, ce n’est plus tenable”, poursuit la porte-parole.

Principale requête des médecins ce mercredi : le retour au 1733… et une sélection adéquate. “Ce tri doit en effet être effectué en amont, avec un protocole clair et des critères définis par les médecins” ; pour éviter une surcharge de travail préjudiciable à la profession et à la santé publique doit-on comprendre.

La manifestation organisée ce jour à Liège se déroulait dans toutes les grandes villes du pays.