Disparition de William Depinois à Embourg (Chaudfontaine)

L'enquête a déterminé que son gsm avait pu être localisé depuis la fin d'après-midi entre Andenne et Huy.

De corpulence athlétique, William Depinois a les yeux verts foncés, les cheveux châtains courts, une petite cicatrice au niveau du nez sur la narine.

Au moment de sa disparition, il portait un jeans clair, un t-shirt blanc ou bleue clair, un sweat-shirt avec des empiècements orange et une fermeture éclair bleue ainsi qu'une paire de baskets blanches avec de l'orange sur les côtés. Il avait un sac à dos gris avec fermeture éclair verte.

Si vous avez vu William Depinois ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.