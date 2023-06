"Four ou frigo” : les habitants de la Cité Jacques Brel dénoncent leurs conditions de logement

Cynisme ?

”Quand on ose se plaindre, on nous répond qu’on ne doit pas s’attendre à du luxe dans un logement social”… c’est ce que nous confiait notamment ce dimanche une habitante de la cité Jacques Brel, excédée, comme d’autres, par les réponses du Logis social face à la situation jugée pourtant critique. Comme le relate en effet Sophie Lecron, cheffe de file PTB, “cela fait plusieurs mois déjà que des locataires se sont plaints auprès du Logis Social des problèmes d’humidité et d’isolation”. Mais les réponses ne satisfont guère doit-on comprendre et, surtout, les solutions se feraient attendre.

Gouttières et châssis mal fixés, moisissures qui se développent tout comme le salpêtre… face à l’humidité constante, les petits radiateurs électriques n’auraient pour effet que de faire grimper la facture d’électricité.

Des problèmes d'isolation et d'infiltration sont dénoncés. ©D.R.

Des problèmes d'isolation et d'infiltration sont dénoncés. ©D.R.

Des problèmes d'isolation et d'infiltration sont dénoncés. ©D.R.

Il y a plusieurs mois, une pétition ayant recueilli une cinquantaine de signatures réclamait au Logis Social une intervention… “En réponse, la direction a demandé aux habitants de lui envoyer une lettre individuelle reprenant leurs différentes problématiques et demandes”, poursuit la cheffe de file PTB. “Joint à cette réponse, le Logis Social a transmis aux habitants un guide pour bien aérer son habitation. Un cynisme qui en dit long sur la prise au sérieux des problèmes”. Autre élément dénoncé par le parti de gauche : le fait “que le certificat PEB a été réalisé pour l’ensemble de la rue et non pour chaque habitation”.

Un PEB réalisé pour chaque habitation et des conditions de vie digne… telles seront les requêtes transmises ce lundi soir au conseil communal de Liège.