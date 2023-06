700 cyclistes pour dénoncer le manque d’infrastructures cyclables à Liège

Avant le départ, certains regonflent leurs roues, d’autres nettoient leur casque et, enfin, les quelques retardataires descendent du train tout droit venu de Bruxelles pour commencer la belle balade “sans passer par un seul tronçon de travaux”, indique Toto, l’un des participants à la Critical Mass. Il est 14 heures 15, le cortège, mené par une fanfare et escorté par la police peut démarrer.

Au total, 700 cyclistes ont participé à la Critical Mass Belgium 2023. ©DR

C’est à coups de sonnettes et dans une ambiance musicale que les amoureux du vélo se sont lancés dans un parcours de 12 kilomètres pour terminer leur course au B3, en Outremeuse, dans la bonne humeur et toujours sous un soleil de plomb. Heureusement, les organisateurs de la balade, bien que "l'événement n'aie pas vraiment de comité organisateur", insiste Toto, avaient prévu de quoi s'hydrater et, surtout, de quoi se protéger de l'indice UV élevé.

Finalement, tout s’est déroulé sans encombre. Après tout, “nous n’étions pas là pour ennuyer les voitures, nous étions simplement là pour prendre la place qui nous revient de droit dans le trafic liégeois”, conclut Toto.

La Critical Mass Belgium

La masse critique a lieu 12 fois par an, chaque dernier vendredi du mois, dans de nombreuses villes à travers le monde. À Liège, elle démarre toujours de l'esplanade Saint-Léonard, vers 18 heures. L'occasion pour les cyclistes liégeois de décompresser et de découvrir les meilleurs itinéraires cyclables de la région.

Une fois par an, la Critical Mass Belgium s’installe dans une ville belge et, cette année, c’est Liège qui a été sélectionnée. Une belle occasion de montrer que, même si les infrastructures cyclables manquent, “les cyclistes ont toute leur place dans le centre-ville”.

Pour revendiquer cette place, “les participants essayent de former le groupe le plus compact possible", expliquent les adeptes de cet événement. "Ainsi, ils résistent mieux à la pression du trafic automobile qui les entoure. Uni, le groupe devient un refuge ouvert. On peut le rejoindre ou le quitter à tout moment. Il supprime le sentiment de vulnérabilité ressenti quand on est seul à vélo au milieu des voitures”, concluent-ils.