Chantier d'Elia entre Neupré et Seraing: des accords de nature à apaiser les craintes

Régulièrement au cours des derniers mois, lors du conseil communal de Seraing, il a été question de la pose de cette liaison souterraine haute tension en vue d'alimenter la future centrale au gaz de Luminus à Seraing, qui doit prendre place sur le site de la centrale existante, au Val Saint-Lambert. Les groupes de l'opposition y ont en effet répercuté, à plusieurs reprises, les craintes exprimées parmi la population. Lors du dernier conseil communal, le collège avait formulé les demandes faites à Elia.

Alors que le chantier, lancé en novembre 2022 au départ du poste électrique de Rimière, progresse vers Seraing, la Ville se félicite des accords intervenus avec le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Elle avait ainsi réclamé le blindage des câbles dans des zones fréquentées par la population, notamment le quartier de l'athénée de l'Air Pur, qui accueille pas moins de 1.800 élèves, et de l'école primaire attenante, ainsi qu'un enfouissement plus profond des câbles en zone Natura 2000. Des demandes qui ont donc été accordées.

"Les câbles qui se trouvent non loin des habitations de l'avenue de l'Europe seront, quant à eux, disposés le plus loin possible desdites habitations. Afin de rassurer les riverains vis-à-vis des nouveaux champs magnétiques qui seront émis par la liaison, Elia s'engage à la prise de mesures avant et après la mise en service de la liaison et ce, tant en façade qu'à l'intérieur des habitations. La méthodologie sera discutée avec les autorités locales avant réalisation de ces mesures. En cas de dépassement de la valeur de 0,4 µT à l'intérieur d'une ou plusieurs habitation(s) qui découlerait de la mise en service de la liaison, Elia s'engagera alors à blinder localement", précise-t-on à la Ville de Seraing.

Concernant le forage en zone Natura 2000, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité s'engage à enfouir les câbles à 10 et 15 mètres de profondeur plutôt que les 5 et 10 mètres initialement prévus, dans le cadre des limites techniques. Un écologue sera mandaté sur le chantier afin de vérifier à chaque saison l'état des lieux et la possibilité éventuelle de proposer de nouvelles mesures de compensation.

Enfin, des mesures de mobilité seront mises en œuvre afin de fluidifier le trafic. Il est notamment question d'un rond-point temporaire au niveau de la rue de la Boverie et de modifier la programmation des feux de signalisation des rues du Val Saint-Lambert, Fivé, rue du Port et place Kuborn.

