La Ville de Seraing insiste sur la demande de blindage des câbles auprès d’Elia : “Si nécessaire, nous irons au bras de fer”

En février dernier, l’ensemble du conseil communal votait sur proposition du MR une motion demandant le blindage des câbles sur une partie du tracé, et l’enfouissement plus profond des câbles au niveau de la zone boisée Natura 2000.

Pour rappel, une réunion s’est tenue début du mois entre Elia et plusieurs élus communaux. L’occasion pour ces derniers de faire part de leurs doléances et pour le gestionnaire de réseau de ses deux propositions. Comme déjà mentionné dans nos colonnes, Elia a informé ne pas vouloir blinder les câbles de la ligne à haute tension “car cela n’a aucune valeur ajoutée” et ne pas vouloir aller plus en profondeur par le forage dirigé en zone Natura 2000, prévu entre 5 et 10 mètres en fonction du système racinaire, soit “une profondeur suffisante”. “Si on va plus bas, on n’est pas conscient de la roche qu’il y aura”, nous précisait Julien Madani, responsable communication chez Elia.

En début de séance du conseil communal de lundi, la bourgmestre Déborah Géradon a informé l’ensemble des membres du conseil quant aux propositions faites par Elia, “qui ne souhaite pas accéder à notre demande”. “Après discussion au sein du collège, nous maintenons notre demande de blindage des câbles”, a-t-elle soutenu. “Nous réclamons aussi qu’Elia puisse étudier la possibilité d’aller plus en profondeur au niveau du forage dirigé”, en zone Natura 2000.

En ce qui concerne la traversée du ruisseau de Villencourt, “la manière dont ils vont passer est toujours à l’étude chez Elia”. Par ailleurs, “il y a une maison devant laquelle passe le câble, où l’exposition est plus importante et où le blindage s’impose”.

Et de conclure : “le dossier devrait, si accord, avancer dans les prochains mois. Si pas d’accord, une dizaine d’autorisations restent à obtenir, je ne les signerai pas. Si nécessaire, nous irons au bras de fer”.

La “Green team” de la zone de police de Seraing/Neupré “sera chargée du suivi quotidien du dossier”. “On est conscients que ce sera un chantier compliqué, nous serons vigilants, nous allons le suivre d’une main de fer”.

”Une compensation de replantation”

Parmi les prises de parole de l’opposition, le chef de groupe Ecolo Paul Ancion a rappelé qu’aucun abattage n’est autorisé dans le permis au niveau du ruisseau de Villencourt. “Si des solutions techniques doivent être trouvées, c’est sans abattage”. Des incidents ont déjà été signalés par les riverains au niveau du chantier sur la commune de Neupré, au niveau des pluies de ruissellement. “Il est évident que ces eaux de ruissellement doivent être décantées et analysées. Il ne faudrait pas déplacer de la pollution du site du Val Saint Lambert ailleurs”. Enfin, “il faut demander à Elia une compensation de replantation sur le site même, et des plantations ailleurs. Toute cette perte de végétation doit être compensée à Seraing”. Et de demander la mise en place d’un comité d’accompagnement.

Rappelons que les communes de Neupré et Seraing ont remis un avis favorable au permis délivré le 14 juin 2021 à Elia. “Aujourd’hui, si la demande de permis n’avait pas été octroyée par la Ville, on ne serait pas en train de courir après Elia, notamment sur la question du blindage”, a martelé le conseiller communal Jonathan Stas (MR).