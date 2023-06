Le salon Talentum, c’est l’occasion de rencontrer des recruteurs de la région liégeoise, de découvrir diverses entreprises, de repérer celles qui vous intéressent le plus et d’établir un premier contact. Ces entreprises sont issues de tous les secteurs et recrutent dans tous les domaines : marketing, administration, ingénierie, horeca, etc.

Talentum permet également d’en apprendre davantage sur le monde de l’emploi, ainsi que sur les différentes manières de postuler et de se former. De nombreuses conférences seront dispensées sur la façon de se présenter à un entretien, sur la recherche d’emploi ou sur la conception d’un bon CV, entre autres.

Au total, plus de 500 formations et emplois sont à pourvoir, il n’y a plus qu’à choisir et à convaincre les recruteurs. L’événement, qui se tiendra le 22 juin de 13 heures à 18 heures au Country Hall de Seraing, est gratuit mais il est impératif de s’inscrire sur le site officiel de Talentum.