Rapidement sur les lieux, les Diables noirs ont déployé la grande échelle alors que des policiers de la Cité ardente procédaient à la sécurisation des lieux.

”Ils ont fait le tour des magasins et ont demandé à tout le monde d’évacuer”, explique ainsi une vendeuse d’un magasin tout proche. “Selon ce que j’ai vu, le feu a pris à la toiture. Pourtant, il n’y avait pas de travaux en cours. Heureusement, le bâtiment qui abrite notre magasin, tout comme celui de chez Jules ont des étages, mais il n’y a personne qui y habite”.

Toujours par mesure de sécurité, la police a fermé la rue piétonne obligeant les passants à faire un petit détour par les rues adjacentes.

Le feu a été maîtrisé vers 12h30. En raison d’un problème de stabilité de toiture, le piétonnier reste fermé par mesure de sécurité. Des experts du SSSP de la Ville de Liège sont sur place pour évaluer la situation et permettre la réouverture du piétonnier le plus rapidement possible.