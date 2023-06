Incroyable: un adolescent vole un bus du Tec à Banneux et provoque plusieurs accidents en se rendant à Beaufays

Scène surréaliste ce lundi matin sur les hauteurs de Chaudfontaine : un jeune homme, adolescent, est parvenu à voler un bus du Tec… et à s’enfuir avec. Prévenue, la police a tenté de stopper le chauffard mais ce dernier, bien décidé à ne pas se laisser faire, aurait réussi à fuir durant plus de deux heures et non sans avoir provoqué plusieurs accidents.