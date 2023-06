Assises Liège: Shqiprim Avdyli conteste son implication dans la mort de son épouse

Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d'une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l'autopsie avaient révélé une absence d'intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie. Les lésions constatées sur le corps de la victime et les signes de lutte relevés suggéraient l'intervention d'un tiers dans une scène de mise à mort violente.

Les analyses ADN avaient aussi permis de confondre Shqiprim Avdyli. Mais il avait pris la fuite, avant d'être arrêté en Croatie deux mois après les faits, alors qu'il tentait de passer une frontière sans documents d'identité.

L'enquête avait aussi révélé les tensions qui existaient dans le couple. Shqiprim Avdyli se montrait manipulateur et menteur. Il était actif dans le trafic de stupéfiants et pratiquait la culture de cannabis. Il avait des dettes et prenait l'argent de son épouse pour les apurer, alors que Fatlinda Bungu souhaitait économiser. Des disputes violentes avaient donc opposé le couple et Fatlinda Bungu avait manifesté son intention de quitter Shqiprim Avdyli.

Après la lecture d'un acte d'accusation de 67 pages, les avocats de l'accusé ont présenté un acte de défense oral. Me Séverine Solfrini et Me Pascal Rodeyns solliciteront l'acquittement de leur client.

Me Solfrini a indiqué que l'enquête a été longue et a sollicité la participation de trois services d'enquête. Mais depuis le premier jour lors duquel il avait été entendu d'abord en qualité de témoin, Shqiprim Avdyli a contesté les faits, rappelle l'avocate. Cette dernière précise par ailleurs que son client s'est bien rendu au Kosovo après les faits, mais ce n'était pas pour prendre la fuite. C'était pour enterrer son épouse.

Shqiprim Avdyli est détenu sous bracelet électronique depuis deux ans. Il est présent devant la cour d'assises pour s'expliquer face au jury et pour être confronté aux déclarations des témoins et aux résultats des expertises, selon la défense.

"C'est clair depuis le début: il n'est pas responsable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné pour des faits de culture de cannabis, mais il n'est pas le tueur de sa femme. L'intervention d'un tiers n'est pas contestée, mais Shqiprim Avdyli n'était pas présent dans la maison au moment des faits", a précisé Me Solfrini.

La défense a prévu d'insister au cours des débats sur les causes de la mort, sur l'intervention d'un tiers et sur les analyses ADN.

L'interrogatoire de l'accusé aura lieu en début d'après-midi.