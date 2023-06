En effet, alors qu’aucune parole, aucun regard n’a été échangé, l’homme a sorti une arme blanche et en a menacé le groupe. Prises de paniques, les victimes ont pris la fuite mais l’une d’entre elles a été rattrapée par l’agresseur a reçu un coup de couteau au bras. Si l’entaille est sérieuse, le pronostic vital du blessé n’est pas engagé.

Heureusement, la police de Liège est rapidement intervenue et est parvenue à interpeller le violent. Ramené au poste et interrogé, l’homme a affirmé n’avoir fait que se défendre. Il a été privé de liberté et déféré, dimanche matin, au parquet de Liège.