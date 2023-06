Une partie de la liaison E25-E40/A602 sera fermée à la circulation du 7 juillet 22h00 au 28 août à 06h00. La fermeture concerne le tunnel de Cointe, uniquement en direction du Luxembourg. La liaison sera fermée entre l'échangeur 35 Avroy/Laveu et l'échangeur 37 Val Benoît/Seraing/Marche.

Des travaux y seront menés pour moderniser et remettre aux normes le tunnel de Cointe, mais aussi renforcer la sécurité.

Le calendrier n'a pas été choisi par hasard. Il y a moins de trafic à cette période estivale, environ 5.000 voitures en moins circulant chaque jour dans les deux sens cumulés. Des déviations seront mises en place afin de ne pas densifier encore plus le trafic dans le centre-ville liégeois.

Avant le début de ces travaux, plusieurs fermetures de nuit auront lieu. Il y aura, d'abord, le traditionnel entretien trimestriel durant les nuits du 11 juin au 16 juin. D'autres fermetures auront lieu les nuits du 18 juin au 7 juillet, mais le tunnel restera ouvert les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Enfin, durant les travaux de cet été, le plus long tunnel de la liaison sera fermé durant huit nuits dans les deux sens. Ces nuits seront à définir entre le 1er et le 23 août, excluant le week-end du 15 août.

Une autre fermeture du tunnel est déjà programmée pour l'été 2024 mais, cette fois, ce sera dans le sens de Bruxelles.