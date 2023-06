Restauration de la façade du bâtiment de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège

Les façades en pierre du bâtiment de la Faculté de Philosophie et Lettres seront restaurées. Les travaux, attendus de longue date, démarreront cet été pour une durée d’un an environ.

La ministre Valérie De Bue a, par ailleurs, décidé d’étendre, en avril dernier, le classement comme monument du bâtiment, rendant ainsi la protection plus cohérente. Le bâtiment de la Faculté de Philosophie et Lettres, vaste édifice néoclassique de la fin du XIXe siècle, a dicté l’évolution urbaine de tout un quartier et d’une portion significative du paysage liégeois. Il continue de jouer un rôle structurant prépondérant.

Les travaux prévus sont les suivants :

- Nettoyage des façades en pierres de taille et rejointoiement ;

- Restauration et consolidation des pierres ;

- Remplacements et réparations ponctuelles (greffons, brochages, agrafages, mortier minéral, injection des fissures) des éléments en petit Granit ;

- Mise en place de couvre-murs en plomb ;

- Mise en place d’un système anti-pigeon