Grève générale à la Mutualité Neutre ce jeudi

Face à ce plan jugé “inacceptable” par les syndicats, un mouvement de grève (d’un jour pour l'instant) a été décrété… Raison pour laquelle tous les bureaux de cette mutualité sont fermés ce jeudi 8 juin 2023. C’est notamment le cas à Liège où Michel Duby, permanent CNE, évoque la concertation... au point mort.

Front commun syndical

”Les travailleurs ont pris connaissance de cette nouvelle politique salariale et, ce mardi, lors d’une assemblée générale du personnel, nous avons décidé en front commun, avec le Setca, de mener cette action ce jeudi, pour montrer notre total désaccord”, indique le permanent syndical CNE.

”Concrètement en effet, il y a eu travail de classification qui a été mené par la direction et qui a donc mené à cette politique salariale. Pour résumer ce qui est proposé, on gèlerait près de 80% des salaires des travailleurs et ce, durant plusieurs années”.

Pas question de saut d’index précise-t-on à la CNE mais bien d'un gel salarial revenant à ne pas tenir compte de l’évolution de carrière, de l’ancienneté. “On nous propose donc de ne pas tenir compte des années d’expérience acquises par les travailleurs, c’est inadmissible”, poursuit Michel Duby.

"Coup dur pour le personnel"

Comme le précise encore le permanent syndical, “nous avons essayé d’expliquer à la direction que cette proposition était compliquée à mettre en place dans le contexte actuel. Avec l’augmentation du coût de la vie, c’est un véritable coup dur pour l’ensemble du personnel, qui serait mis en grande difficulté”.

Ce jeudi, tous les bureaux de la Mutualité Neutre étaient donc fermés, à commencer par celui de Liège (rue Chestret). “Mais c’est aussi le cas à Namur, Bouillon, Arlon, Charleroi, Mons ou Tournai”. Entre autres. Au total, 220 personnes… “Une réunion est prévue le 21 juin avec la direction… nous pensons cependant qu’il y a urgence et aimerions discuter de tout cela avant. Nous attendons”…