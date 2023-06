Ateliers centraux à Ougrée: un projet commun structuré autour d’une offre Horeca, du Skate Park et un studio de cinéma

Les Ateliers centraux sont 4 hectares de halles industrielles, désaffectées depuis 2007, situées au cœur du bas d’Ougrée. ArcelorMittal a progressivement cédé différents lots du site aux pouvoirs publics, tout en restant tenu à la dépollution et au désamiantage, désormais terminés. La SPI gère aujourd’hui la reconversion de deux lots (près de 2 ha au total) sur quatre au total de l’imposant site industriel. L’idée étant d’y accueillir un projet mixte, tourné vers les loisirs et le culturel.

Fin janvier, la Spi était aux côtés de la bourgmestre et du ministre de l’Économie Willy Borsus, pour annoncer la mise en vente des deux lots dont elle a la charge de réhabiliter. Il s’agit des deux anciennes halles industrielles que sont la Halle Ouest de 7921 m2 et la halle aux Locomotives de 11 627 m2.

Suite à l’appel à projets, 9 marques d’intérêt d’investisseurs privés avaient été reçues fin mars pour le rachat des sites, la moitié étant issue des échanges réalisés dans le cadre du Mipim.

Une seule candidature

Ces marques d’intérêt devaient se finaliser par un dossier de candidature officiel à remettre à la Spi pour le 31 mai. “Aujourd’hui, plusieurs porteurs de projets se regroupent pour déposer un projet ambitieux structuré autour d’une offre Horeca, une activité sportive et une autre culturelle”, annonce la Spi pour qui “créer les conditions pour favoriser des projets de renaissance du territoire est essentiel”. En tout, trois marques d’intérêt sont ainsi regroupées en un seul dossier de candidature de reconversion pour les deux halles.

Cette candidature unique regroupe Eloy comme candidat-acquéreur, développeur-constructeur et Eloy Travaux comme partenaire financier, mais aussi Baumans-Deffet (architecture-urbanisme, paysage), The High Cube (porteur du projet Skate Park et sport urbain), et Lucky Light Studio (porteur du projet studio de cinéma).

Le dossier a été déposé et sera analysé par Spi et la Foncière liégeoise fin juin.