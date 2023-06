Des ouvriers en pleine partie de pétanque sur le chantier du tram à Liège

Tous les Liégeois vous le diront : depuis le début des travaux pour le tram à Liège, se déplacer dans la Cité ardente est devenu un véritable enfer, que ce soit en voiture ou à pied. Le chantier paralyse de nombreuses voies de circulation et entraîne l’ouverture de trottoirs et autres, ainsi que la présence de matériaux et de barrière de chantier à presque tous les coins de rue dans l’hypercentre de la ville.