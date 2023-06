Insolite : Liège, la seule ville wallonne à livrer des capsules de café à vélo, le même service à Bruxelles

Ce service s’inscrit dans la vision de la Ville de Liège, qui est particulièrement attentive aux démarches environnementales pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

”Le secteur de la mobilité et des transports représente 24 % des émissions de CO2 du territoire liégeois”, a indiqué Gilles Foret, l’échevin de la Transition Écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique. “Face à ce constat, la Ville a déjà mis bon nombre de solutions en place afin de tendre vers une mobilité moins polluante et continue à investir massivement dans de nouvelles infrastructures avec d’autres acteurs du territoire. Ces investissements ont pour objectif de diminuer de 50 % les émissions de gaz produits par les différents modes de déplacements à l’horizon 2050. Le secteur de l’industrie a évidemment un rôle à jouer pour atteindre cet objectif et l’utilisation du vélo pour livrer des marchandises en ville par une entreprise comme Nespresso est un signal fort pour démontrer le souci de durabilité du monde de la logistique.”

”Cette étape clef de 35.000 livraisons à vélo en Belgique témoigne de notre engagement en faveur d’un avenir plus durable et de nos efforts réalisés au niveau local”, a insisté Oliver Perquy, General Manager de Nespresso en Belgique et au Luxembourg. “Les clients se montrent très enthousiastes à l’égard de ce service. Ceux-ci sont en effet de plus en plus conscients de l’impact environnemental de leurs habitudes de consommation, et nous sommes heureux de pouvoir y répondre grâce à une option de livraison écologique, qui vient s’ajouter à nos autres initiatives visant à réduire notre empreinte carbone.”

”Des solutions de transport véritablement écologiques”

Au cours des dernières années, le secteur de la livraison à vélo a connu un véritable essor dans nos villes belges. “L’avenir de la livraison de colis à vélo en milieu urbain s’inscrit dans une synergie puissante entre durabilité, efficacité, technologie et impact social”, a précisé Jochen Fonck, le fondateur de City Slim. “C’est avec une grande fierté que nous nous associons à des clients avant-gardistes comme Nespresso, qui s’engagent à adopter des solutions de transport véritablement écologiques. Avec des partenaires locaux spécialisés dans la livraison à vélo comme Rayon9 et Cargo Velo, nous contribuons activement à la réduction des émissions de CO2et contribuons à rendre la vie en ville plus agréable et durable.”

Les clients résidant à Liège ou dans l’une des 4 autres villes peuvent bénéficier de ce service sans coût supplémentaire. Simplement en choisissant l’option de livraison à vélo au moment de passer la commande en ligne.