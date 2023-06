Lors des inondations de juillet 2021, le Tennis club d’Esneux, installé route de Poulseur avait été, comme de nombreux autres bâtiments situés près de l’Ourthe, ravagé. Comme le rappellent aujourd’hui les autorités locales, l’ASBL TC Esneux a depuis monté un nouveau projet d’investissement qui vise à la reconstruction et l’exploitation de leur cafétéria et des vestiaires. Grâce à l’aide apportée par les pouvoirs publics, le Club House va donc pouvoir être reconstruit.

”Plus de 70 % de ce projet sera financé par le département des infrastructures locales de la Région wallonne. La Commune d’Esneux a décidé de leur apporter son soutien via une avance remboursable convertible en prêt à hauteur de 200.000€. Cette avance s’assimile à un prêt à taux 0 et s’établit sur une période de 20 ans”, a fait savoir la Commune ce vendredi.

”L’ASBL TC Esneux c’est plus de 225 membres et pas moins de 4 terrains de tennis en brique pilée. On ne peut que rappeler les bienfaits du sport sur la santé physique et mentale. Faire partie d’un club de sports renforce les liens sociaux. Le club de l’ASBL contribue également à dynamiser l’économie de la commune en créant des activités et évènements qui attirent des participants et des visiteurs”, explique Pierre Georis, échevin des Finances.

Les installations du Tennis Club à Esneux. ©MICHEL TONNEAU

Une avance remboursable est exclusivement destinée aux ASBL cherchant à développer une activité sportive via des investissements immobilier et mobilier en regard avec l’activité proposée, précise-t-on encore à Esneux. L’ASBL s’engage dans un programme significatif au regard de sa capacité financière. C’est pourquoi elle a dû communiquer à la Commune les bilans des 3 dernières années ainsi qu’un plan d’exploitation pour les 5 années à venir.

Une convention qui fixe les droits et devoirs de chaque partie va être conclue entre l’ASBL TC Esneux et la Commune d’Esneux. Le Tennis Club recevra cette avance financière courant 2024.