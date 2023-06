La plus grande discothèque de Wallonie au Feelgood Festival

Pour rappel, après avoir été organisé durant 7 années sur la plaine de Remouchamps, le Feelgood Festival a décidé cette année de se relocaliser à proximité du centre d'Aywaille (parking du complexe sportif dans le prolongement du parc communal), afin de gagner en espace notamment mais aussi de faire permettre au commerce local de jouir des retombées de l'affluence prévue.

Durant 4 jours, 21 concerts sont annoncés et parmi les têtes d’affiche, on retrouve : Jenifer, Christophe Maé, Matt Pokora, Kid Noize, Henri PFR, Magic System, Totalement 80 avec plus de 15 artistes de la tournée…

Dès 13 h le jeudi 29 juin, les festivaliers seront attendus et pourront découvrir de jeunes DJ locaux avant d’accueillir les têtes d’affiche sur scène. Au programme du jeudi on retrouvera :

14 h : H’LS

15 h : Whoisinnocent

16 h : DJ Val

17 h : Bast One

18 h : Daddy K

19 h 30 : Mademoiselle Luna

21 h : Kid Noize

22 h 30 : Les 3210

0 h : DJ Kelly fête Oli Soquette

Afin d’offrir une expérience "inoubliable" aux festivaliers, les organisateurs du Feelgood annonce aussi la création de la formule GOLD au prix de 35 euros pour la journée du jeudi. Concrètement, ce pass donne accès au chapiteau discothèque dès 17 h, à la rencontre avec les artistes, à une vue imprenable sur le podium, l’accès à la terrasse donnant sur le podium, le light show dans le chapiteau et un encas au foodtruck.

Prévention

Cette journée mettra également l’accent sur la prévention et la sécurité. "Les dates du Feelgood Festival correspondent à la fin des examens des étudiants. Nous avons voulu leur offrir une “discothèque” digne de ce nom pour fêter ça en toute sécurité. Les mots d’ordre de cette journée sont l’amusement, la prévention et la sécurité. Nous accueillerons diverses associations de prévention en matière de consommation de drogue, d’alcool, en matière de maladies sexuellement transmissibles, de harcèlement en festival, de respect des différences… C’est donc dans un climat aussi sécurisé que possible que les jeunes pourront fêter la fin des examens sur les sons endiablés du Feelgood Festival", soulignent les organisateurs du Feelgood.