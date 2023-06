Chantier de pose d’une liaison électrique souterraine : selon Elia “il n’est pas nécessaire de blinder les câbles”

En février dernier, l’ensemble du conseil communal votait sur proposition du MR une motion demandant le blindage des câbles sur une partie du tracé, et l’enfouissement plus profond des câbles au niveau de la zone boisée Natura 2000.

Pour rappel, une réunion s’est tenue samedi en présence d’Elia et plusieurs élus communaux. L’occasion pour ces derniers de faire part de leurs doléances et pour le gestionnaire de réseau de ses deux propositions. Comme déjà mentionné dans nos colonnes, Elia a informé ne pas vouloir blinder les câbles de la ligne à haute tension. Et de se justifier comme suit : “Aujourd’hui, en Belgique, la norme légale à respecter est de 100 microtesla. La valeur est de 0,4 microtesla si on applique le principe de précaution”, explique Julien Madani, responsable communication chez Elia. “Ici, six habitations sont concernées avenue de l’Europe. Pour respecter 0.4 microtesla, on doit être à distance de 6,8 m des habitations. Or, selon la distance mesurée on sera ici entre 9,6 et près de 11 m. Raison pour laquelle on ne veut pas blinder les câbles car cela n’a aucune valeur ajoutée”, justifie-t-il. “On applique le principe de précaution, il n’y a pas de raison d’aller au-delà”. Pour l’école, à une distance de 40 m, “on est largement au-dessous de ce qui est nécessaire”.

Elia veut prouver ses dires en demandant à l’Issep, l’Institut scientifique de service public, “de venir prendre des mesures au sein des habitations, avant et après l’installation des câbles, pour montrer qu’il n’y a pas plus de microteslas avant qu’après. On veut rassurer les gens de manière objective qu’on ne dépassera pas le 0,4 microtesla”.

"Une profondeur suffisante"

Concernant la profondeur des câbles en zone Natura 2000,“il est prévu un forage dirigé d’une profondeur entre 5 et 10 mètres en fonction du système racinaire, jugée suffisante par la DNF. Si on va plus bas, on n’est pas conscient de la roche qu’il y aura. Par ailleurs, le système racinaire à cette profondeur ne va pas avoir de valeur ajoutée”. Et de préciser que “depuis juillet, un écologue suit le dossier pour s’assurer du respect du permis. On a proposé qu’après la mise en service, il vérifie pendant deux ans, quatre fois par an, s’il n’y a pas de dégradation de la nature. Si c’est le cas, il y aura compensation”, assure Elia.

En ce qui concerne les boues relatives au forage dirigé, “il y a obligation de collation sur site avant d’évacuer et analyser hors site”. Pour l’évacuation des eaux retrouvées dans les tranchées, celles-ci ont été évacuées en forêt “avec filtre”, hors zone Natura 2000. Enfin, “nous avons eu l’autorisation du garde forestier pour stocker le matériel roulant sur site”.

Rappelons que les communes de Neupré et Seraing ont remis un avis favorable au permis délivré le 14 juin 2021 à Elia.