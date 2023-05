Tram de Liège : la rue Joffre définitivement en sens unique

Concrètement, l’emprise du chantier du boulevard de la Sauvenière entre la place Verte et la rue de la Montagne basculera côté Opéra.

En venant du boulevard d’Avroy, à partir de la rue de la Montagne, il ne sera provisoirement plus possible de continuer tout droit sur le boulevard de la Sauvenière vers l’Opéra. Une déviation temporaire sera mise en place via la place XavierNeujean et la rue Hamal pour rejoindre le rond-point de l’Opéra. Cette déviation sera également empruntée par les bus de la ligne n°1 et n°48. Afin de garantir la fluidité du trafic et d’assurer le passage des bus, il est essentiel de respecter les zones de stationnement autorisées. Les commerces et les parkings Neujean, Central Park et Opéra resteront accessibles. (voir photo).

Au niveau de la rue Joffre, la zone de chantier sera située côté FNAC et entraînera la mise en sens unique de la rue vers l’Opéra, de manière définitive.

Pour rejoindre le Cadran et la gare Liège-Saint-Lambert, trois itinéraires sont donc conseillés :

- En venant du boulevard d’Avroy, le chemin à emprunter sera via la trémie Sainte-Marie et la sortie Burenville pour redescendre vers la place Saint-Lambert.

- En venant des quais, le parcours se fera via la Batte, la rue des Aveugles et la rue Hors-Château.

- En venant de l’Opéra, un circuit empruntant le rond-point et la rue des Prémontrés et l’avenue Maurice Destenay permettra de rejoindre l’itinéraire n°1. Les dimanches du marché de la Batte, un itinéraire sera suggéré en passant en rive droite. (voir plan ci-dessous).

La circulation des piétons et des cyclistes est garantie durant ce chantier.