Et c’est là que cela nous intéresse puisque la PME bretonne envisage d’ouvrir un bureau à Liège. C’est d’ailleurs dans cette optique que le fonds d’investissement liégeois Noshaq a mis la main au portefeuille.

La mission de Purecontrol est d’aider les industriels à réduire fortement leurs consommations d’énergie, leur empreinte carbone et à optimiser l’efficacité opérationnelle de leurs processus, avec des solutions de pilotage intelligent des automates.

Cette levée de fonds est réalisée auprès de deux industriels, Groupe OKwind et Veolia, et deux fonds d’investissement, Noshaq et Unexo. Elle va permettre à Purecontrol d’accélérer son développement sur le marché de l’eau en France et en Europe et d’accompagner les industriels d’autres secteurs dans leurs objectifs d’économie d’énergie et de décarbonation.

Cette feuille de route ambitieuse s’accompagnera de 25 recrutements d’ici fin 2023 et de l’ouverture de filiales dans différents pays européens, dont une à Liège, où la société entend également recruter des profils techniques spécialisés dans l’intelligence artificielle. Des premières portes s’ouvrent déjà sur l’Europe avec des recrutements en cours en Espagne et en Grande-Bretagne.