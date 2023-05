Permis accordé pour le projet Weerts : 250 000 m² d'entrepôts dédiés aux activités de logistique de Liege Airport

Une enquête publique, terminée fin janvier, avait suscité plus de 1200 lettres de réclamations, pointant les nuisances générées par une telle activité (trafic, nuisances sonores, pollution, perte de la biodiversité des lieux etc.).

Malgré les nombreuses contestations, le méga projet vient de recevoir son permis d’urbanisme, sous une série de conditions. “Il n’y a pas de surprise majeure, commente le porte-parole Pierre Haugen. Le fonctionnaire délégué a reconnu et constaté la qualité architecturale et l’intégration environnementale et paysagère du projet”. Une des conditions émise (selon la volonté des riverains et des autorités communales) a trait à la nécessité que les poids lourds ne traversent pas les villages.

”L’impact du projet a aussi été jugé négligeable en termes de circulation, au niveau de la saturation du réseau”, souligne le porte-parole.

Le méga projet vue 3D de Weerts à Bierset. ©D.R.

Trois améliorations

Pour répondre aux remarques concernant l’amélioration de l’intégration paysagère et l’intégration du bâtiment dans son environnement, Weerts a apporté trois améliorations au projet initial. La première concerne la délocalisation des parkings des véhicules légers, au départ au sol, en toiture, “ce qui permet de libérer 50 000 m2 pour des espaces verts”. Deuxièmement, côté habitations, “dans le prolongement du merlon jusqu’au cimetière, on va planter de la végétation, des arbres à hautes tiges sur 20 à 30 mètres”. Troisièmement, “nous allons végétaliser toutes les façades côté village, en insistant sur les bâtiments à deux étages”, soit 6 000 m2 de plantes, fleurs…

Enfin, des panneaux photovoltaïques recouvreront la quasi-totalité des toitures pour combler les besoins énergétiques des bâtiments. “Il y aura également des ampoules Led, des capteurs de mouvements pour éviter que des lumières restent allumées dans un bâtiment vide”. Autant d’atouts qui permettent à Weerts de disposer d’une certification BREEAM d’excellence “pour l’ensemble du site”.

Selon le groupe, le projet va générer 1 100 équivalents temps plein et 1 275 au total. “Ce projet répond à une demande et participera au développement économique de la région”.

Le groupe va maintenant contacter les entreprises qui effectueront le terrassement et réaliseront les halls logistiques. “On espère démarrer les travaux début 2024. Le complexe devra être achevé au plus tard en 2027”.