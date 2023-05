Le long des routes principales, aux abords de salles de sport ou sur le chantier du tram, ils ont installé des panneaux aux slogans chocs : “Conduisez prudemment, le manque de personnel soignant peut être mortel !”“Faites attention lorsque vous faites du sport, le manque de personnel soignant peut être mortel !”“Gare aux trous dus aux travaux du tram… le manque de personnel soignant peut être mortel !”…

La CNE a mené une opération "slogan" à Liège. ©dr

”À travers cette campagne, nous voulons sensibiliser la population sur les conséquences désastreuses du manque chronique de personnel dans les soins de santé : fermetures de lits hospitaliers et de maisons de repos, soins bâclés, patients saucissonnés, listes d’attente qui s’allongent…”, détaille Arnaud Lechanteur, secrétaire permanent CNE Liège-Verviers. “Ces éléments mettent en péril la qualité de nos soins de santé et la situation risque bien de se dégrader davantage si des mesures ne sont pas prises rapidement !”

Cette opération de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la santé publique et vise à obtenir le soutien des patients, résidents, bénéficiaires ainsi que de leurs familles et de l’ensemble de la population. “Parce que nous sommes tous concernés”, insiste le secrétaire permanent. “Faute de personnel, on ne peut plus garantir des soins de qualité en suffisance. Cette campagne pose la question que tous les professionnels des soins de santé se posent chaque jour : qui vous soignera demain ?”

C’est aussi un appel à la mobilisation pour la manifestation nationale du 13 juin organisée par le front commun syndical à Bruxelles afin d’exiger des gouvernements des mesures d’urgence pour rendre les métiers essentiels tenables et attractifs. “Nous réclamons un budget ambitieux pour l’ensemble des travailleurs et un accord social solide. Il faut stopper le cercle vicieux de la pénurie, des mauvaises conditions de travail et de la perte d’attractivité des professions de soins de santé”, conclut Arnaud Lechanteur.