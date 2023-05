Une "campagne de pub" anti-Delhaize dans les rues de Liège

Durant la nuit de mercredi à jeudi, des activistes anti-pub ont détourné près de 500 panneaux publicitaires dans plusieurs villes du pays. Ils ont remplacé la publicité par leurs propres affiches. Celles-ci appellent à boycotter Delhaize et à soutenir les travailleuses et travailleurs en lutte “tant qu’ils et elles ne seront pas considérés plus dignement. Ceux-ci luttent contre le plan de franchisation qui concerne 128 magasins Delhaize”.