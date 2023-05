Blegny: le troisième âge retourne à l'école

Si les enfants redoutent les examens, ici, c'est loin d'être le stress. Bien qu’il y ait un diplôme à la clef, les cours ne sont pas obligatoires. Durant cinq jours, les résidents assistent aux cours de maths, de géo, de français et même de musique. Et mercredi, l’heure était à la dépense pour le cours de gymnastique, imaginé par les enfants pour les grands. “Chaque enfant a préparé un exercice que tous les résidents doivent reproduire”, explique Sabrina, éducatrice à l’AIGS. "Ce genre de projet est important pour les enfants, qui progressent humainement, et pour les résidents, qui sont replongés dans leur enfance et qui font appel à leurs souvenirs d’antan”, conclut l’éducatrice.

Session de "Esquive les balles" avec les résidents. ©MICHEL TONNEAU

Football, jeux de précision et de passe, le tout avec des ballons de baudruche pour ne blesser personne, les résidents se dépensent pour “se maintenir mentalement (et physiquement) actifs et pour promouvoir le bien-être général”, détaille Anima, le groupe gestionnaire du centre, qui se réjouit de ce partenariat qui s'étale sur plus d'une journée.

Un projet à long terme

Depuis septembre, un projet intergénérationnel est en place pour tisser des liens entre deux générations qui ont tout à apprendre l’une de l’autre. “C’est un échange perpétuel entre des jeunes qui ont la vie devant eux et des personnes plus âgées qui, elles, sont pleines d’expériences et ont donc de nombreux conseils de vie à offrir”, explique Manon Vito, ergothérapeute à la maison de soins. “Il y a une réelle sensation d’être utile à l’autre”, ajoute-t-elle. “Qui plus est, il n’y a jamais autant de participants aux activités que quand les enfants sont là”, conclut-elle, ravie.

Liliane, résidente du centre, l’avoue : “Je vais parfois au cours de gymnastique mais, avec des jeunes, c’est complètement différent”. “Avec eux, on apprend sans cesse”, s’amuse-t-elle, totalement investie dans son rôle de gardienne de flipper géant avec, pour seule arme de défense, un manche à balai.

Liliane est résidente à la maison de repos "Les Comtes de Méan". Elle participe au cours de gym intergénérationnel. ©MICHEL TONNEAU

L'école de la vie

Tout au long de l'année, l'école des devoirs AIGS organise de nombreuses activités pour permettre à tous les enfants de s'évader après les cours. Que ce soit lors d'ateliers créatifs ou de stages estivaux, Danielle et Sabrina, les éducatrices, ont toujours une bonne idée pour occuper ces écoliers plein d'énergie. "Chaque mercredi, on loue un livre à la bibliothèque communale et on le lit ensemble", explique Sabrina. "On a aussi un projet avec l'ASBL "Liège, Ville Santé" pour sensibiliser les enfants à l'alimentation saine", ajoute-t-elle. Des moments de partage qui "sortent du cadre scolaire et qui permettent à tout un chacun de s'évader de son quotidien".