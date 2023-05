Grave accident pour 2 Liégeois en Grèce: Laurent décède, Jessica plongée dans le coma

On en sait désormais plus sur ce triste accident impliquant deux personnes originaires de Grivegnée. Laurent a malheureusement perdu la vie après avoir perdu le contrôle du quad et pris de face un camion. Jessica, passagère du quad, est plongée dans un coma artificiel, explique Het Laatste Niews.

Ce mardi, RTL a contacté la famille de Jessica. Son père explique: “De ce que l’on sait à présent, Laurent aurait tourné dans un virage et le quad n’aurait pas bien tourné. Ils se seraient retrouvés sur la bande de gauche nez à nez avec un camion. Donc, ils ont pris le camion de face. Je sais que les deux, aussi bien le camion que le quad, ont pris feu”.

Après avoir donné quelques détails sur l’accident, le père a expliqué que Jessica souffrait “de multiples fractures qui vont des genoux jusqu’aux côtes, dont le bassin”. “Elle a eu, jusqu’à présent, plusieurs opérations et elle aurait une grosse brûlure au 3e degré sur la cheville.”

Ce mardi, cinq jours après l’accident, Jessica est toujours plongée dans un coma artificiel. Sa famille souhaite un rapatriement rapide.

Trois personnes de la famille de Jessica, dont la mère, sont d’ailleurs sur place.