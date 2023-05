Une quinzaine de restaurateurs et traiteurs de la région liégeoise prendront position, du jeudi 25 au lundi 29 mai, sous les tentes plantées dans le parc de la Boverie, face au musée éponyme, lors de la dix-septième édition des Épicuriales.

n marge de ces restaurants éphémères, 25 cuisiniers renommés œuvreront dans "la tente des chefs" où ils proposeront des menus de prestige, défendant la gastronomie du pays de Liège. La viande wallonne sera mise à l'honneur par un chef spécialisé, dans une tente dédiée à cette animation, avec le concours de la Fédération belge de la viande (FEBEV) et de la Région wallonne qui souhaitent valoriser le travail des éleveurs wallons, ainsi que la qualité et la diversité de la viande produite en Wallonie.

La viande wallonne figurera aussi à la carte des autres restaurateurs participants, de la joue de bœuf au filet de canette, en passant par le filet pur de porc fermier belge ou encore la volaille d'Aubel. Conformément au concept des Épicuriales, à la fois gastronomiques et artistiques, chaque restaurateur sera invité à parrainer une œuvre sélectionnée au musée voisin de la Boverie, l'associant à l'un de ses mets. "L'art traduit des émotions, celles de l'artiste et celles du spectateur. Comment ces émotions peuvent-elles être interprétées par des chefs et exprimées dans leur cuisine? C'est le pari des Épicuriales qui marie les goûts et les couleurs, proposant aux visiteurs d'admirer des plats et de déguster des tableaux", conclut l'organisateur Pierre Luthers. L'accès aux Épicuriales est gratuit. Pour le règlement des consommations, des bracelets rechargeables de paiement électronique seront mis à la disposition des visiteurs.

Plus d'informations sur les participants et les repas proposés sous la tente des chefs sur www.epicuriales.be.